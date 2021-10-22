Объем инвестиций в Приангарье составит 444 млрд рублей

Такой прогноз (есть у SIA.RU) дает правительство региона на 2021 год.

С учетом реализации мер, направленных на расширение инвестпотенциала экономики, рост инвестиций в 2021 году составит 106,9% (444 млрд рублей), в 2024 году – 106,1% (627 млрд рублей).

Рост объема инвестиций связан с периодом активной стадии реализации проектов по строительству газохимического комплекса в Усть-Куте и алюминиевого производства в Тайшете, освоению крупнейшего месторождения золота «Сухой Лог», Ковыктинского газоконденсатного месторождения и других.

Как подчеркнула Наталья Гершун, стабильная работа предприятий промышленного сектора позволит сохранить в 2021 году рост промышленного производства на уровне 101,7%, объем ВРП оценивается в 1,7 трлн рублей. К 2024 году рост ВРП прогнозируется на уровне 111,2%, индекс промышленного производства – 116,3%.