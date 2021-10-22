Делегация Сбера посетила объекты газохимического кластера Иркутской нефтяной компании

Представители ПАО Сбербанк во главе с заместителем председателя Правления Анатолием Поповым совместно с генеральным директором ООО «Иркутская нефтяная компания» Яковом Гинзбургом посетили строительную площадку Иркутского завода полимеров, Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных газов и конденсата, а также площадку будущего микрорайона для работников, рассказали в SIA.RU в компании.

– Общий прогресс реализации проекта строительства Иркутского завода полимеров составляет около 40%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. В настоящее время на объекте работает более 2000 человек персонала подрядных организаций. Пиковая мобилизация планируется в конце 2022-2023 года и будет составлять 7000-8000 человек, – рассказал Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург.

Представителям банка также показали объекты строительства общезаводского хозяйства – резервуары запаса противопожарной и технической воды, комплексные очистные сооружения и другие объекты первого приоритета. На строительной площадке заканчиваются работы по запуску котельной, который запланирован на следующий год.

– На сегодняшний день активно ведется работа по укомплектованию штатной численности персонала проектной команды и будущего операционного блока. Персонал привлекаем со всей России. Ведется подготовка и обучение сотрудников, в том числе молодых специалистов в действующих колледжах города Усть-Кута по профильным дисциплинам, необходимым для будущей работы на заводе, – отметил Александр Дядькин.

Продолжается работа по строительству нового микрорайона для работников завода. Проектом предусмотрены группы жилых домов – около 30 блок-секций – для 3 тыс. человек. В новом квартале планируется возвести школу на 520 мест с бассейном и стадионом, два детских сада на 90 и 190 мест.

– Иркутская нефтяная компания – наш давний надёжный партнёр, и я рад посетить строительную площадку объектов, финансирование строительства которых рассматривается Сбербанком. На площадках мы увидели масштабную реализацию проекта, который включает не только новое производство и рабочие места, но, по сути, целый город с качественными условиями для жизни и развития. Важно, что при строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие международным экологическим требованиям, и будет осуществляться регулярный экологический мониторинг. Это имеет особое значение, в том числе, с учетом подписанного в этом году на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве в сфере ESG между Сбербанком и Иркутской нефтяной компанией, - прокомментировал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Возведение нового микрорайона планируется начать в 2022 году. Переехать в Усть-Кут специалисты смогут вместе с семьями. Вводить 30 блок-секции планируют очередями, чтобы с начала эксплуатации завода в квартиры уже смогли заехать люди. Сдача всего жилого объекта планируется к концу 2025 года.