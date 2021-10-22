В цифровой переписи приняли участие 116 тысяч жителей Приангарья

Перепись стартовала 15 октября, рассказали SIA.RU в администрации области.

По данным Иркутскстата, за первую неделю 116,5 тысячи жителей Приангарья приняли в ней участие в цифровом формате, ответив на вопросы на портале gosuslugi.ru. При этом Иркутская область здесь пока далеко не в лидерах. Несмотря на то, что 70% наших земляков зарегистрированы на Госуслугах, сведения о себе в рамках переписи предоставили пока лишь около 5% населения.

Сохраняется и традиционный способ: 4500 переписчиков Приангарья ежедневно, включая выходные и праздничные дни, обходят свои участки. Тем, кто уже принял участие в опросе в электронном формате, достаточно предъявить переписчику полученный на Госуслугах QR-код.

Если нет желания пускать переписчика в дом, с ним можно побеседовать во дворе. Работают и стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. На этих участках приняты все меры безопасности, необходимые в текущей эпидситуации. Переписчики, а также волонтеры, которые консультируют посетителей на участках, обеспечены индивидуальными средствами защиты.

В Иркутскстате особо отметили, что по «ковидным» адресам, информация о которых ежедневно поступает от органов здравоохранения, переписчики не ходят. Они оставляют листовки, поясняющие, как пройти перепись самостоятельно.