Итоги конкурса «Лучший педагог в сфере дополнительного образования» подвели в Приангарье

В области премию получили 40 работников, ее размер составляет 25 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.
Конкурс проводился для поощрения педагогических работников, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в Иркутской области. В 2021 году в регионе по результатам проведения конкурса 40 педагогических работников, набравших наибольшее количество баллов, присуждается премия в размере 25 тысяч рублей.
На основании экспертных оценок конкурсных материалов сформирован рейтинг участников. В их число вошли педагоги из 16 муниципальных образований:
- Иркутска,
- Ангарска,
- Черемхово,
- Зимы,
- Усть-Илимска,
- Черемховского,
- Чунского,
- Тайшеткого,
- Усть-Кутского,
- Усть-Илимского,
- Куйтунского,
- Ольхонского,
- Слюдянского,
- Боханского,
- Усть-Удинского,
- Шелеховского районов.