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Итоги конкурса «Лучший педагог в сфере дополнительного образования» подвели в Приангарье

В области премию получили 40 работников, ее размер составляет 25 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Конкурс проводился для поощрения педагогических работников, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в Иркутской области. В 2021 году в регионе по результатам проведения конкурса 40 педагогических работников, набравших наибольшее количество баллов, присуждается премия в размере 25 тысяч рублей.

На основании экспертных оценок конкурсных материалов сформирован рейтинг участников. В их число вошли педагоги из 16 муниципальных образований:

  • Иркутска,
  • Ангарска,
  • Черемхово,
  • Зимы,
  • Усть-Илимска,
  • Черемховского,
  • Чунского,
  • Тайшеткого,
  • Усть-Кутского,
  • Усть-Илимского,
  • Куйтунского,
  • Ольхонского,
  • Слюдянского,
  • Боханского,
  • Усть-Удинского,
  •  Шелеховского районов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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