Итоги конкурса «Лучший педагог в сфере дополнительного образования» подвели в Приангарье

В области премию получили 40 работников, ее размер составляет 25 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Конкурс проводился для поощрения педагогических работников, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в Иркутской области. В 2021 году в регионе по результатам проведения конкурса 40 педагогических работников, набравших наибольшее количество баллов, присуждается премия в размере 25 тысяч рублей.

На основании экспертных оценок конкурсных материалов сформирован рейтинг участников. В их число вошли педагоги из 16 муниципальных образований: