ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%.

– При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, – говорится в сообщении ЦБ.



Это не совпало с ожиданиями рынка, аналитики прогнозировали повышение на 0,25-0,50 п.п.

