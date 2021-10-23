Начался отбор кадров для работы в научном центре мирового уровня «Байкал»

Правительство Иркутской области сообщило, что начат предварительный отбор кадров для работы в научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал», который является совместным проектам Приангарья и Республики Бурятия.

«Вскоре будет объявлен конкурс, но уже сейчас принимаются заявки для предварительного отбора кандидатов по электронной почте otbor.konkurs@yandex.ru», – говорится в сообщении и отмечается, что с требованиями можно ознакомиться на сайте КРИО.

В программу деятельности НОЦ включены проекты «Биофарма и медтехнологии», «Комплексная переработка древесины», «Переработка промышленных отходов», «Перспектива» («зеленые технологии» и защита озера Байкал). Сейчас планируется отбор специалистов по этим направлениям.