Почти 30 автомобилей скорой помощи поступили в Приангарье

Правительство Иркутской области сообщило о поступлении 26 автомобилей скорой помощи – транспорт распределили среди учреждений региона, сообщается на сайте кабмина Приангарья.

«В регион поступили 23 автомобиля класса В, предназначенных для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три автомобиля класса С, предназначенных для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и пострадавших», – говорится в сообщении.

Иркутская станция скорой медицинской помощи получила семь автомобилей, Братская станция скорой помощи – три, Ангарская БСМП – два, ещё четырнадцать медучреждений региона по одной машине.

Всего в области 434 машины скорой помощи. Всего за 2021 год было приобретено 44 автомобиля.