Рубль резко вырос после решения Банка России по ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании 22 октября в шестой раз повысил ключевую ставку, причём на этот раз сразу на 0,75 процентного пункта - с 6,75% до 7,5%. Это решение Банка России в первую очередь связано с непрекращающимся ростом инфляции в сентябре до 7,4%, а в первой декаде октября – до 7,6%, считает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку не более чем на 0,5 п.п., до 7,25%, однако регулятор, видимо, намерен показать рынку, что будет бороться с инфляцией жёсткими методами. Проинфляционные риски по-прежнему на повестке дня, и не только из-за роста издержек производства, но ещё и из-за приближающегося краткосрочного локдауна в России. Господдержка экономики и населения в этот период тоже будет вносить определённый вклад в рост инфляции, поэтому Банк России принял меры, чтобы сдержать не только саму инфляцию, но ещё и инфляционные ожидания. Мы не исключаем, что до конца года ключевая ставка Банка России может быть повышена ещё на 0,5 процентного пункта до 8%.

Повышение ключевой ставки означает также последующий рост банковских процентов по депозитам на 0,5-1 процентного пункта, что будет выгодно вкладчикам. Заёмщикам это будет не очень выгодно, однако, льготная программа ипотеки в регионах по-прежнему позволяет поддерживать молодые семьи, нуждающиеся в жилье, и, с другой стороны, рост процентных ставок может демотивировать ненадёжных заёмщиков обращаться в банки или МФО за кредитами и займами, когда без них можно обойтись.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ уже оказывает положительное влияние на курс рубля, который после выхода пресс-релиза регулятора укрепился к доллару на 1,4% и к евро на 1,3%. Как правило, повышение процентной ставки центральными банками укрепляет курс национальной валюты, так что в этот раз рубль на решение Центробанка отреагировал точно, как в теории. На следующей неделе поддержку рублю могут оказывать высокие цены на нефть, в течение недели ожидаем колебаний доллара в рамках 69,5-72 руб., евро – в рамках 80-82 руб. Мы ожидаем до конца года курс доллара к рублю в рамках 69-74 руб., а курс евро к рублю - в интервале 80-85 руб.