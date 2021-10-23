Центр финансовой грамотности будет создан в Иркутской области

На базе БГУ будет создан региональный центр финансовой грамотности. 22 октября было подписано соглашение между правительством Иркутской области и вузом. Подписи под документом поставили первый заместитель Губернатора – Председатель областного Правительства Константин Зайцев и ректор Байкальского государственного университета Виктор Игнатенко.

Региональный центр станет площадкой для проведения образовательных мероприятий, методической, консультационной, экспертной и информационной поддержки жителей области, а также инициатив в сфере финансовой грамотности, создания и развития волонтерского движения.

– У нас, к сожалению многие люди не знают, как пользоваться теми или иными сервисами, какие преимущества дают финансовые знания. В нашем университете очень сильный финансовый блок преподавателей, и мы готовы вместе с областным Правительством, министерством финансов разработать целый блок мероприятий по финансовому просвещению населения, – прокомментировал подписание соглашения Виктор Игнатенко.



– То, что касается широких слоев населения, на мой взгляд, нужен серьезный подход, расширение программы финансового обучения. Самое главное – это то, что люди должны уметь управлять деньгами. Нам также важно, чтобы на муниципальном уровне специалисты умели управлять финансами, занимались не только практикой расходов, но и понимали то, как нужно создавать условия для пополнения доходной части местных бюджетов, – добавил Константин Зайцев.