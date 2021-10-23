Ангарчанка пыталась отсудить почти 1 млн руб. у парка «Лукоморье» за публикацию ее снимков

Ангарский фотограф пыталась взыскать с парка деревянной скульптуры «Лукоморье» 1 млн рублей компенсации за нарушение прав – ее снимки были опубликованы на сайте организации без ее согласия, указания автора и оплаты, сообщает городской суд Иркутской области.

«Ответчиками по делу стали руководитель фестиваля, администратор сайта и ООО «Лукоморье». Три инстанции, которые рассматривали дело, решили, что нарушение исключительного права на авторство имеет место», – говорится в сообщении.

Ангарский городской суд взыскал в пользу истца с ответчиков компенсацию за нарушение исключительного права в размере 790 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 79 тысяч рублей, а также госпошлину солидарно 11 590 рублей. Апелляционная же инстанция отменила решение и вынесла свое, оставив только одного ответчика, который несет ответственность за содержание сайта: это администратор домена

Судебная коллегия также снизила размер компенсации за нарушение исключительного права до 25 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда – до 5 тысяч рублей, объяснив это тем, что истец не является известным широкой публике фотографом, не занимается съемкой профессионально, ранее произведения истца не получали наград, расценки на услуги и на результаты авторского труда суду не были представлены. Третья инстанция, кассационный суд, указанное выше решение оставила без изменения, кассационную жалобу истца – без удовлетворения.