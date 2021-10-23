Роспотребнадзор посоветовал жителям Приангарья сидеть дома в выходные

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области порекомендовало местным жителям по возможности оставаться дома и не планировать поездки на период с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки. Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа», – отмечается в сообщении.

Также ведомство порекомендовало пользоваться службами доставки, общаться с родственниками и друзьями по телефону, а не лично, избегать массового скопления людей. Если встреч избежать не удастся, то Роспотребнадзор советует приходить на них в масках и с антисептиком.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой сделать дни в период с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Такое решение принято ввиду неблагоприятной эпидситуации, связанной с коронавирусом, в стране.