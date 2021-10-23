Житель Братского района Павел Чуднов спас на пожаре женщину и ребенка

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области сообщила, что житель Братского района Павел Чуднов спас женщину и 10-месячного ребенка на пожаре, который произошел накануне в двухквартирном доме в поселке Сосновый бор.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание произошло 21 октября около 12:18. Мужчина вышел в это время из дома во двор за дровами и увидел, что из-под кровли дома напротив идёт дым. Подбежав к горящему дому, он попытался открыть входную дверь, которая была заперта изнутри. Сильными рывками мужчина взломал ее и обнаружил, что входной проем полностью охвачен огнем.

Молодой человек сбегал за ведром воды, сбил пламя и сквозь плотный дым прополз в дом. Услышав плач малыша в одной из комнат, он пробрался туда на ощупь нашел его, лежащего на диване рядом с матерью. Мужчина по очереди вынес мальчика и его маму из горящего дома, рискуя собственной жизнью. В это же время из задымленной квартиры выполз, проснувшись от криков, отец женщины. Ребенок был госпитализирован с отравлением угарным газом.

«Павел Чуднов спас целую семью, вызвал пожарную охрану и принял меры для тушения пожара. Главное управление МЧС России по Иркутской области будет ходатайствовать о его награждении за героический поступок», – говорится в сообщении.

Установлено, что наиболее вероятной причиной пожара является аварийный режим работы холодильника в кухне. В результате короткого замыкания произошло возгорание, которое взрослые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметили.

«Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Огонь повредил входную дверь, стену и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров», – отмечают в МЧС.