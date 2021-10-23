Максимальное за 2 месяца количество людей с COVID-19 скончались за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавиурса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки скончалось максимальное за два месяца количество людей с COVID-19 – 27 человек. Ранее аналогичное количество смертей фиксировалось 17 августа.

Непосредственно от коронавируса умерли 25 человек, 2 – от сопутствующих патологий. Заболели за день 435 человек, всего с начала пандемии, по официальным подсчетам, – 118,6 тысячи людей.

В больницах области сейчас находятся 4,4 тысячи человек, за сутки число госпитализированных выросло на 94. Поправились за день 233 человека.

Лидеры по суточной заболеваемости в регионе – Иркутск, Братск, Ангарск, где болезнь за минувший день обнаружили 132, 36 и 32 человека соответственно.