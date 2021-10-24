Парк семейного отдыха открыли в микрорайоне Солнечный в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила об открытии парка семейного отдыха в микрорайоне Солнечный.

«Особенностью парка является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решетках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов», – говорится в сообщении.

В парке высадили аллеи из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирским условиям. Работы по благоустройству парка проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».