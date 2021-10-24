Момент аварии с автопоездом в Приангарье попал на видео, водитель транспорта погиб

Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области опубликовало видео, где запечатлен момент аварии с участием автопоезда, который перевозил семь иномарок.

Произошедшее записал видеорегистратор, установленный в тягаче, двигавшемся во встречном направлении и избежавшем столкновения. Очевидец передал видео полицейским и рассказал о случившемся. «Я поднимался в гору и при повороте увидел, как с горы летит автовоз и не вписывается в поворот. Газ скинул, резко тормознул и в этот момент он прямо в сантиметрах от меня проскочил, перевернулся и весь рассыпался», – рассказал очевидец и добавил, что попавший в аварию автомобиль «пролетел с бешеной скоростью».

Водитель автопоезда погиб на месте, установлена его личность – это 53-летний житель Иркутска.

Известно, что перевернувшееся авто перевозило Toyota Chaser, Honda CRV, Honda Accord, Nissan Juke, Toyota Harrier и две машины Honda Fit. Разбитый транспорт, полуприцеп и поврежденные иномарки помещены на арестплощадку. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, авария с участием автопоезда произошла вчера около 16:30 в районе поселка Чистые ключи в Шелеховском районе.