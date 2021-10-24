Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье превысило 119 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, официально в Приангарье с начала пандемии подтверждено 119 тысяч случаев инфицирования.

За последний день заболел 431 человек, выздоровели – 153 человека. Количество госпитализированных с ковидом за сутки выросло на 110 пациентов. Умерли за день 24 человека от коронавируса, от сопутствующих патологий – 3.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Братск и Ангарск, где заболели 128, 31 и 28 человек соответственно.