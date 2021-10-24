Введенные из-за ковида нерабочие дни в ноябре в РФ могут быть продлены – эксперт

Основатель, генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал предположение, что нерабочие дни, введенные в России из-за неблагоприятной ситуации, связанной с коронавирусом будут продлены, пишет ТАСС.

«Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, – это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд», – сказал он.

Эксперт также добавил, что уровень заболеваемости Covid-19 в стране останется прежним, пока коллективный иммунитет не поднимется до уровня 80%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой сделать дни в период с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Это необходимо, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом в стране.