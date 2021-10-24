Фитнес-клубы России попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года

Крупнейшие представители фитнес-индустрии в России попросили арендодателей снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года. В регионах же, где деятельность физкультурно-оздоровительных объектов приостановлена – на 100% в период закрытия, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение, которое есть в распоряжении агентства.

«Ассоциация операторов фитнес-индустрии и крупнейшие игроки отрасли обращаются ко всему сообществу арендодателей вне зависимости от региона и формы собственности с призывом начать переговоры по снижению аренды для фитнес-объектов на 50% от текущих договоренностей до конца 2021 года, а в регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена, на 100% на период закрытия. Со своей стороны, мы берем на себя обязательства обратиться ко всем главам регионов, а также к правительству РФ с просьбой об освобождении от уплаты или субсидирования налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам и помог сохранить индустрию», – отмечается в обращении.

Подписи под ним поставили свыше 20 владельцев и руководителей крупнейших сетей и фитнес-клубов. По информации авторов обращения, более чем в 35 регионах в настоящий момент введены ограничения работы фитнеса по QR-кодам, в части регионов предприятия отрасли закрыты. По прогнозам представителей бизнеса, в подобной ситуации падение выручки в октябре текущего года составит более 50%.