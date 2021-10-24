Бассейн «Волна» в Усть-Куте открыли на 7 месяцев позже из-за недобросовестного подрядчика

Новый бассейн «Волна» в городе Усть-Куте Иркутской области открыли на 7 месяцев позже, чем планировалось, поскольку при проверке объекта были выявлены недочеты, которые пришлось устранять, сообщает глава Прианагрья Игорь Кобзев.

«В Усть-Куте открыли новый бассейн «Волна». С марта мы не могли этого сделать. Подрядчик повел себя крайне непрофессионально, раз за разом здесь находили недочеты в строительстве. Был здесь в конце августа, тогда был возмущен увиденным. Некачественно сделанная чаша, сколы на плитке. Тогда поручил подрядчику в срочном порядке устранить недостатки», – отметил губернатор.

В настоящее время все недочеты устранены, бассейн принял первых посетителей. Здесь есть две чаши разного размера для взрослых и детей, раздевалки, душевые и трибуны для зрителей, что позволяет не только тренироваться, но и устраивать соревнования.