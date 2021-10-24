Кобзев прокомментировал информацию об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в Приангарье

Губернатор Иркутской области ответил на сообщения жителей региона, которые рассказали об отсутствии в Приангарье вакцины «Спутник Лайт» в некоторых прививочных пунктах.

«Действительно, за прошедшую неделю случился небывалый ажиотаж на «Спутник Лайт», количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата. Но не переживайте, уже на следующей неделе вакцина поступит во все прививочные пункты», – пояснил глава региона.

Игорь Кобзев также сообщил, что минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Ученые доказали: эффективность прививок при подобном введении в организм не снижается.

Напомним, сейчас в Иркутской области вакцинация от коронавируса является обязательной для некоторых категорий граждан. Такая мера была введена из-за неблагополучной ковидной обстановки в регионе.