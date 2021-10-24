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Кобзев прокомментировал информацию об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в Приангарье

Губернатор Иркутской области ответил на сообщения жителей региона, которые рассказали об отсутствии в Приангарье вакцины «Спутник Лайт» в некоторых прививочных пунктах.

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«Действительно, за прошедшую неделю случился небывалый ажиотаж на «Спутник Лайт», количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата. Но не переживайте, уже на следующей неделе вакцина поступит во все прививочные пункты», – пояснил глава региона.

Игорь Кобзев также сообщил, что минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Ученые доказали: эффективность прививок при подобном введении в организм не снижается.

Напомним, сейчас в Иркутской области вакцинация от коронавируса является обязательной для некоторых категорий граждан. Такая мера была введена из-за неблагополучной ковидной обстановки в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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