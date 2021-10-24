Новый мост за 300 млн рублей в Байкальске хотят сделать городской достопримечательностью

Правительство Иркутской области сообщило, что в городе Байкальске открыли новый двухполосный автомобильный мост через реку Солзан, его строительство обошлось в 300 млн рублей, деньги выделили из бюджетов разных уровней. В планах – сделать это место городской достопримечательностью.

Фото правительства Иркутской области

«Новый мост построен взамен предыдущего, который снесло паводком в 2019 году. У Байкальска большое будущее, но уже сейчас мы видим, что город развивается. Благоустройство вокруг моста будем продолжать, создадим зоны отдыха для горожан и туристов. Это место может [стать] новой городской достопримечательностью», – сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Длина объекта составляет чуть больше 100 метров, ширина – 8. Предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено архитектурное освещение.

Чтобы предотвратить угрозу наводнения в дальнейшем русло реки спрямили и углубили.