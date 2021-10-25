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Назван оптимальный срок для ревакцинации

Высокий уровень антител держится около полугода, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург также пояснил, что полгода – оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.

Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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