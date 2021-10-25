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Число ипотек в Иркутской области сократилось на 22% в третьем квартале 2021 года

В России объем ипотечного кредитования сохранился на 13%.

По данным «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), россияне взяли в третьем квартале 435 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года (501 тысяча кредитов) выдачи сократились на 13%.

В частности, в сентябре банки предоставили 149 тысяч ипотечных кредитов – на 4% больше, чем в августе (144 тысячи кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тысячи кредитов).

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Наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в:

  • Москве (-35%),
  • Санкт-Петербурге (-35%),
  • Московской области (-33%),
  • Краснодарском крае (-33%),
  • Ленинградской области (-32%).

Среди сибирских регионов сокращение зафиксировали в Красноярском крае (-30%), Республике Бурятия (-26%), Новосибирской области (-25%).

«Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки. Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 млн рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков», – комментирует Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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