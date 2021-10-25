Новые ограничения из-за COVID вступили в силу в Москве

Пожилые люди и больные хроническими заболеваниями перейдут на домашний режим. Компании должны перевести 30% сотрудников на удаленку, сообщает РБК.

Москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Это ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Удаленный формат работы также будет длиться до 25 февраля 2022 года.

При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе для пожилых граждан не ограничиваются. Работающие москвичи также вправе оформить больничный. От соблюдения домашнего режима освобождаются пожилые и хронически больные граждане в случае, если они вакцинировались или переболели коронавирусом в течение последнего полугода.