Ученые оценят риск импотенции после COVID

Чтобы установить зависимость между COVID-19 и эректильной дисфункцией специалисты должны провести исследования на животных, заявил РБК руководитель лаборатории функциональной урологии и уродинамики кафедры урологии МГМСУ, профессор Геворг Касян.

«Я не видел прямых сравнительных исследований, да и они возможны только в лабораторных исследованиях на животных. Например, вызвать инфекцию у одних лабораторных животных и сравнить с другими, здоровыми. Да мы и не можем объективно знать эректильную функцию до болезни», – сказал Касян.

При этом, по его словам, коронавирус – тяжелое состояние, а сексуальную функцию у мужчин можно реализовать лишь при полноценном здоровье.

Уролог, дерматовенеролог и андролог клиники «МедикСити» Роман Редько добавляет, что при COVID-19 у мужчин обостряются хронические заболевания, в том числе простатит.

«А на фоне хронического простатита и общей слабости, естественно, снижается либидо и эректильная составляющая», – поясняет Редько.