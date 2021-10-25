Медиамагнат Виктор Шкулёв купил «Чита.Ру» и «Ирсити»

Сделка зарегистрирована 22 октября, сообщает «Ирсити»

«Мне всегда хотелось, чтобы у меня был медиабизнес в родном Забайкалье. И для развития нашей сети городских порталов в регионе «Чита.Ру» – оптимальное решение», – прокомментировал сделку Шкулёв.

Шкулёв намерен сохранить коллектив компании и использовать ресурсы медиагруппы для развития компании: «Мы намерены привнести в работу «Чита.Ру» и «Ирсити» тот опыт, который накоплен нами в этом бизнесе за многие годы, и использовать на благо нашего бизнеса те наработки, которые были у коллег в Чите и Иркутске. Мы традиционно сохраняем коллективы в городах нашего присутствия и будем активно развивать оба проекта».