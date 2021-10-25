Выставка «На этой земле» открылась в Усть-Куте в рамках праздника чтения «День Ч»

Выставка авторских коллажей о приключениях шестилетнего мальчика Димки из отдаленного поселка на севере Иркутской области и его верного друга – сибирской лайки – представлена в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Открытие экспозиции состоялось в рамках осенней офлайн-программы «Дня Ч». События праздника чтения: лекции, мастер-классы, встречи с авторами книг – прошли в Усть-Куте 22 октября при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации Усть-Кутского муниципального образования для ограниченного круга участников, с соблюдением всех антикоронавирусных требований.

Главный герой выставки «На этой земле» – шестилетний Димка – фантазер и мечтатель, который верит в рыцарей и не боится драконов. А еще он мечтает о больших приключениях и подвигах, но не где-нибудь, а на этой земле. Димка знает, что здесь его ждет по-настоящему интересная жизнь.

Выставка впервые была представлена в Галерее Виктора Бронштейна в Иркутске в 2019 году. Над проектом работала творческая команда иркутян: коллектив Галереи Виктора Бронштейна, фотограф Евгений Козырев и иллюстратор Анастасия Кардашова. На фотографиях изображены производственные пейзажи и объекты – символы промышленного и социального развития севера нашего региона, в том числе Усть-Кутского района. Многомерные процессы, происходящие здесь и сейчас, нашли отражение в творчестве авторов. Иллюстратор дополнила изображения новыми яркими образами и сюжетными линиями.

Познакомиться с историей Димки жители Усть-Кута смогут до 22 декабря в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке (ул. Речников, 42). Вход на выставку бесплатный. Мероприятие пройдет с учетом имеющихся ограничений в связи с пандемией коронавируса. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (39565) 5-71-24. График работы библиотеки: пн.-пт.: с 10.00 до 19.00, сб.: с 9.00 до 17.00.

Открытие выставки «На этой земле» 22 октября стало одним из событий праздника чтения «Дня Ч» в Усть-Куте, посвященного в этом году искусству и креативному мышлению.

– «День Ч» вошел в число значимых культурных событий Усть-Кута: проект продолжает развиваться, расширяясь географически и создавая коллаборации с другими творческими инициативами. Праздник чтения отличается актуальной и увлекательной программой, рассчитанной на думающих читателей всех возрастов, – отметил представитель «ИНК-Капитал» (холдинговая компания группы компаний ИНК) Сергей Евчик.

В рамках офлайн-программы блогер, популяризатор изобразительного искусства Анастасия Сосновская поделилась с педагогами, какие онлайн-ресурсы помогают говорить с детьми о прекрасном. А главный редактор издательства «Настя и Никита» Алина Дальская рассказала библиотекарям и учителям о трендах в современной детской литературе.

Также на празднике чтения были подведены итоги двух конкурсов, инициированных Иркутской нефтяной компанией и Иркутским заводом полимеров. С авторами видеороликов, участниками конкурса «Место действия – Усть-Кут», встретилась режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова. А юные художники, участники конкурса рисунков «Полимеры в нашей жизни», смогли повысить свое мастерство на мастер-классе иллюстратора, автора научных комиксов Ольги Посух.

– Образовательные проекты Иркутской нефтяной компании, в том числе и праздник чтения «День Ч» – это элемент долгосрочной программы социальных инвестиций Компании на территориях присутствия, которую мы реализуем в рамках нашей миссии социально ответственной компании, – сообщила представитель группы компаний ИНК Ольга Харина.