Конкуренция за средства населения усилится

ЦБ РФ повысил ключевую ставку, которая теперь составляет 7,5%. С начала года она выросла на 3,25 процентных пункта. Таким образом, регулятор ужесточает денежно-кредитную политику, стремясь снизить инфляционные ожидания и сохранить основной вектор своей политики – таргетирование инфляции , рассказали SIA.RU в ВТБ.

Решение увеличить размер ключевой ставки приведет к новому раунду повышения ставок на рынке классических сбережений, что сделает их еще более привлекательными для населения – мы ожидаем пропорционального роста средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам, считает Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

– На рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведет к усилению конкуренции банков за средства населения и будет выступать дополнительным фактором увеличения ставок по классическим сберегательным инструментам в национальной валюте.

Рост ключевой ставки также окажет влияние на клиентов, которые держат свои сбережения в иностранной валюте, мотивируя их переводить средства с планово закрывающихся валютных депозитов в рублевые инструменты. На фоне укрепления национальной валюты динамика доходности по ним станет стимулом для ускорения дедолларизации сберегательных портфелей.

Еще одним фактором, который в ближайшее время окажет существенное влияние на сберегательное поведение россиян, будет очередной виток пандемии коронавируса. Введение достаточно жестких ограничительных мер в ряде регионов страны сократит потребление и простимулирует население направить сохраненные от покупок деньги в сберегательные продукты.

Можно ожидать, что часть этих средств осядет на накопительных счетах, так как потребители буду использовать их в качестве «онлайн-кошельков» для повседневных трат, приносящих дополнительный доход. Тем более что банки сохраняют по таким продуктам привлекательные условия. Например, ВТБ предлагает доходность до 8% годовых по накопительному счету «Копилка» в рублях на первые полгода использования – это одно из лучших предложений на рынке. В целом до конца года банки продолжат конкурировать за новые денежные средства клиентов, предлагая по своим продуктам повышенную доходность как плату за увеличение совокупного портфеля клиента.

Рост ставок по вкладам и накопительным счетам создаст дополнительное давление на рынок инвестиций физлиц. Однако, по нашим ожиданиям, этот рынок вырастет за год почти на 30%, что существенно превысит рост портфеля классических сбережений.