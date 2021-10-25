На стройплощадке Иркутского завода полимеров залили 100 тысяч кубов бетона

На строительной площадке ООО «Иркутский завод полимеров» (проект ООО «Иркутская нефтяная компания») залили 100 тыс. куб. м бетона. Это рекордный показатель за историю компании.

Суммарно на Иркутском заводе полимеров планируется залить 220 тыс. куб. м. бетона. При этом при строительстве на всех объектах ИНК за год максимальный объем не превышал 17 тыс. куб. м.

— Цифра впечатляющая относительно опыта прошлых лет, но в рамках проекта мы пока не пересекли «экватор» запланированных работ, хотя предыдущий рекорд побили и кратно приумножили, — сообщил и.о. директора по строительству Иркутского завода полимеров Сергей Бобр.

Для сравнения, при строительстве фундамента и бетонного ствола Останкинской башни использовано 20 тыс. куб. м бетона. При строительстве самого высокого небоскрёба «Башня Федерация» в деловом центре «Москва Сити» — 87 тыс. куб. м бетона. В перспективе проект ИЗП побьёт рекорд олимпийского стадиона "Фишт" в Сочи, где залили 200 тыс. куб. м бетона.

В 2020 - 2021 годах на площадке Иркутского завода полимеров прошли работы нулевого цикла: земляные работы и устройство монолитных фундаментов под крупногабаритное оборудование (КТО). Также в сентябре текущего года завершился монтаж КТО, всего было установлено 44 агрегата, которые летом 2020 года были доставлены в Усть-Кут из порта Южной Кореи через Северный морской путь. Следующим этапом работ на объекте станет монтаж малотоннажного оборудования – 1100 единиц, вспомогательного оборудования и систем.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. К строительству привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering, которая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. Генеральным подрядчиком по строительству установок полиэтилена и этилена выступает компания Gemont. На строительной площадке работают инженеры и рабочие со всей России, а также из Японии, Турции, Франции, Голландии, США Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.