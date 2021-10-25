По итогам III квартала пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 рейтинга самых активных банковских пресс-служб и заняла в нём 14 строчку. Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru, данные представлены за III квартал 2021 года.



Кредитные организации создают различные инфоповоды, начиная от внедрения новых продуктов, заканчивая достижениями в бизнесе. Зачастую, такие факты находят отображение на ресурсах структур в виде новостей. Именно это направление оценил сервис Brobank.ru.



Рейтинг включает ТОП-30 игроков рынка. Самые активные пресс-службы банков III квартала 2021 года определялись по индексу активности. Он является производной средней суточной частоты добавления публикаций той или иной структурой на своем официальном сайте. Суть новости не играла роли. Главное – создание информационного повода на своем ресурсе либо отсылка к материалу с участием кредитной организации. Некоторые финансовые институты располагают одинаковым индексом. В таком случае места распределялись по дополнительным параметрам. Точнее – по тому же показателю, но за предшествующий период. В частности за II квартал 2021 года. Подразумевается, что в таком случае высокую активность пресс-служба удерживает на более продолжительном временном отрезке.



*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-5 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Деловой Мир» и тройку лидеров подгруппы «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.