ПСБ продолжает развивать проект по строительству Центров уличного баскетбола в регионах

Директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц принял участие в деловой конференции и тематической выставке «Арена-Форум 5.0» в Москве, посвященной проектированию, строительству и управлению спортивными сооружениями.

Представитель ПСБ выступил перед участниками с презентацией «Баскетбольная инфраструктура» и рассказал о реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». Банк совместно с Российский Федерацией баскетбола (РФБ) строит в регионах России центры уличного баскетбола для развития массового и детского спорта, а также для проведения профессиональных соревнований.

С конца 2019 года в рамках заключенного между ПСБ и РФБ соглашения было построено и введено в эксплуатацию 4 таких центра, до конца 2021 года добавятся еще два - в Южном и Уральском федеральных округах.

«Мы вместе с федерацией баскетбола создаем максимально комфортные условия для развития массового и детского спорта. Уличный баскетбол в российских регионах обрёл огромную популярность. Проект обеспечивает города необходимой бесплатной для жителей спортивной инфраструктурой, возводя современные баскетбольные площадки, которые становятся центром притяжения детей, молодежи и всех желающих. Вполне вероятно, что спустя несколько лет те, кто играл или играет сейчас на наших баскетбольных площадках, войдут в состав профессиональных команд и даже сборных по уличному баскетболу и принесут нашей стране новые спортивные победы, а кто-то просто навсегда полюбит этот спорт. Проект ещё только набирает обороты, но уже получил широкое распространение и поддержку в регионах», - прокомментировал Рубен Бегунц.