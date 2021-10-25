Россельхозбанк обсудит цифровизацию экспорта на Международном таможенном форуме

Россельхозбанк стал стратегическим спонсором ежегодного Международного таможенного форума – 2021, который проходит 21-22 октября в Москве. Главными темами форума стали вопросы цифровизации и информатизации таможенных процессов, перспективные цифровые технологии в сфере международного таможенного администрирования, а также сотрудничество в сфере обмена информацией о поставках товаров.

Ежегодно Международный таможенный форум собирает представителей органов государственной власти, российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли. В этом году в мероприятии принимают участие 44 делегации - из 39 стран и пяти международных организаций.

22 октября 2021 года в рамках Международного таможенного форума состоится сессия Россельхозбанка «Цифровые технологии и экспорт». Модератором сессии выступит Дмитрий Мушков, первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ. Участие в обсуждении примут эксперты Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты России, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и представители бизнес-сообщества.

Эксперты обсудят какие цифровые технологии помогают сейчас экспортерам, могут ли эти сервисы ведомств и участников рынка жить самостоятельно и нести ценность на отдельных этапах взаимодействия, и насколько возможно в ближайшее время ожидать эффективного бесшовного обмена документами между ведомствами и участниками внешнеэкономической деятельности.

«Клиентами нашего банка являются компании, работающие на всех этапах производственной цепочки АПК: от поля до глубокой переработки и доставки продукта конечному потребителю, в том числе иностранному. Путь экспортера начинается с выбора экспортоориентированного продукта, анализа емкости рынков, создания производства, организации и реализации экспортных поставок. На своем пути экспортер взаимодействует с различными ведомствами - ФТС, Минсельхоз, Россельхознадзор, таможенные брокеры, банки и другие. И именно бесшовное взаимодействие этих компаний и цифровизация предоставляемых услуг становится сейчас главным приоритетом в отрасли», - рассказал Дмитрий Мушков.