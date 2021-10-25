Названы самые популярные у иркутян костюмы на Хэллоуин

Прошлогодний «канун Дня всех святых» запомнился россиянам популярными в то время костюмами коронавируса, сообщают эксперты Авито (исследование есть у SIA.RU).

Однако в этом году в моду также вошли образы героев сериалов. Так, аналитики Авито зафиксировали четырехкратный рост спроса на маски Дали и красные комбинезоны участников ограбления из знаменитого проекта Netflix «Бумажный дом».

Топ-5 самых востребованных костюмов на Хэллоуин:

Образы из сериала «Бумажный дом»;

Вампир;

Зомби;

Гарри Поттер;

Наруто.

Выход нового сезона испанского сериала «Бумажный дом» спровоцировал ажиотаж вокруг красных комбинезонов и масок Дали – по сравнению с серединой осени прошлого года спрос на образы героев вырос в 4,4 раза. Стать на время «участником ограбления Банка Испании» можно в среднем за 1 800 рублей, что на 20% дороже, чем в прошлом году.

Не менее популярными оказались костюмы зомби – поклонники сериала «Ходячие мертвецы» приобретали их в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Стоимость образа «ожившего мертвеца» составила в среднем 1 000 рублей, по сравнению с прошлым годом цена не изменилась.

На третьем месте в рейтинге самых востребованных костюмов разместились костюмы вампиров. Россияне интересовались образом Дракулы на 93% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость костюма культового кровопийцы выросла 11% с осени 2020 года и составила 2 000 рублей. В Иркутске спрос на костюмы вампиров не изменился по сравнению с прошлой осенью.

Мантии волшебников из серии фильмов о Гарри Поттере стали популярнее на 75% по сравнению с прошлой осенью. Окунуться в магическую атмосферу Хогвартса можно в среднем за 1 000 рублей, цена осталась на уровне 2020 года. В Иркутске средняя стоимость таких образов составила 2500 рублей.

Замыкают топ-5 костюмов на Хэллоуин анимешные образы из «Наруто» – нарядиться в ниндзя-подростка на праздник захотели на 52% больше россиян, чем прошлой осенью. Средняя стоимость такого костюма снизилась на 33% с 2020 года и составила 1 000 рублей.

«Ежегодно в преддверии Хэллоуина россияне облачаются в навевающие страх костюмы сверхъестественных существ. Однако в этом году в тренде оказались не только “потусторонние силы”, но и образы героев из любимых сериалов: по сравнению с прошлой осенью спрос на хэллоуинские костюмы вырос в 2,2 раза. Количество объявлений о продаже традиционных костюмов вампиров и аутентичных образов из популярных сериалов на Авито увеличилось на 38% – к празднику их можно безопасно купить на сайте у продавца из своего города, либо заказать костюм в другом регионе через Авито Доставку», – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Помимо костюмов, попавших в рейтинг самых востребованных, к покупке на сайте также доступны образы из других популярных сериалов и фильмов: платья и чепчики из «Рассказа служанки», образ главной героини Оди из сериала «Очень странные дела», а также костюм Круэллы.

Кроме того, после выхода первого сезона знаменитой “Игры в кальмара” в 6 раз вырос спрос на костюмы игроков и комбинезоны и маски солдат.

Хэллоуин для самых маленьких

Превратиться в честь Хэллоуина в любимого героя захотели не только взрослые, но и дети. Эксперты Авито зафиксировали двукратный рост спроса на костюмы для девочек и трехкратный – на костюмы для мальчиков. В Иркутске спрос на костюмы для девочек вырос в 9 раз с прошлой осени.

Топ-5 самых востребованных детских костюмов:

Эльза;

Три Кота;

Леди Баг;

Человек-паук;

Щенячий патруль.

Любимица девочек Эльза из знаменитого мультфильма «Холодное Сердце» не обошла стороной внимание россиян в этом году – по сравнению с осенью 2020 года ее нарядом интересовались в 2,3 раза чаще. Приобрести платье принцессы можно в среднем за 400 рублей, что на 20% дешевле, чем в прошлом году. В Иркутске средняя стоимость таких образов составила 800 рублей, на 60% дороже, чем в прошлом году.

История о трех любознательных котятах в мультфильме «Три Кота» также завоевала сердца россиян – нарядиться Карамелькой захотели в 2,3 раза больше детей по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость образов котиков составила 460 рублей, на 15% дороже, чем в 2020 году. В Иркутске средняя стоимость милого образа составила 700 рублей, с прошлого года цена выросла на 75%.

Стать Леди Баг из фантастического мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» предпочли на 82% больше маленьких фанатов. Почувствовать себя супергероем можно в среднем за 800 рублей, что на 14% дороже, чем в прошлом году. В Иркутске спрос на такие костюмы вырос в 10 раз по сравнению с прошлой осенью. Приобрести супергеройский образ можно в среднем за 400 рублей, по сравнению с прошлым годом цена не изменилась.

Костюм героя подростков – Человека-паука, заинтересовал на 58% больше россиян, чем осенью 2020 года. Средняя стоимость образа Питера Паркера осталась неизменной с прошлого года и составила 500 рублей. В Иркутске интересоваться костюмами героя стали в 3,5 раза чаще с прошлого года. Средняя стоимость таких образов составила 300 рублей, на 50% дороже, чем в 2020 году.

Герои мультфильма «Щенячий патруль» запали в сердца российских детей красочными запоминающимися костюмами. Приобрести наряды персонажей можно в среднем за 500 рублей, по сравнению с прошлой осенью цена не изменилась. В Иркутске популярность таких образов выросла в 6 раз с прошлого года, а средняя стоимость костюма составила 500 рублей, на 38% дешевле, чем в 2020 году.