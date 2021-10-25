Журналисты Приангарья рассказали о работе врачей в «Центрах помощи и спасения»

Их создали по инициативе Олега Дерипаски, сообщает «Братская студия телевидения».

«Во второй половине июня пошёл подъём заболеваемости, пришлось расширяться. Сначала на четыре, потом на шесть, потом на девять коек для наблюдения тяжелых больных. Нагрузка довольно-таки серьёзная. Если посмотреть по приёмнику – скорые не уезжают. Люди сами видели, сколько народа – постоянно толпа», – Геннадий Каскевич, врач анестезиолог-реаниматолог Саяногорской межрайонной больницы.

И так возле каждого медучреждения. Люди сдают анализы, проходят обследования, отправляются в стационар. Свободных коек в больницах нет, поэтому под ковидные центры вновь перепрофилируют детские лагеря и санатории. Похожей была ситуация и весной 2019-го. Тогда общественный деятель и меценат Олег Дерипаска не смог остаться в стороне от общей беды. Он предложил построить семь Центров помощи и спасения в Сибири и на Урале. Уже почти год в них спасают жизни.

«Я уже пять недель здесь. Спасибо доктору. Неделю в реанимации отлежала. – Страшно было? – Вообще не задумывалась. В маске лежала сначала. 65%, 55%, воздуха видно, да? Потом 45% и вот меня перевели в палату. Прививку пойду сразу через полгода ставить», – Любовь Старцева, пациентка «Медицинского центра помощи и спасения», Саяногорск.

Сделать прививку необходимо, но понимают это ещё далеко не все. Кто-то учится лишь на своих ошибках. А медики не устают повторять, что победить COVID-19 можно только объединившись. Да, прививка не дает гарантии, что вы не заболеете, но практика показывает, что вакцинированные легче переносят коронавирус. Летальных случаев среди таких пациентов в Центрах спасения не было. Многие, как и Светлана Васильевна, лишь оказавшись в шаге от смерти, поняли, что стоит прислушиваться к специалистам.

«Благодаря врачам, их усилиям, мед сестрам, а санитарки здесь вообще живут практически, сейчас вот улыбаюсь, прошусь на танцы, а врач говорит: „Лежи“», – Светлана, пациентка «Медицинского центра помощи и спасения», Братск.