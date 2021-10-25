Что в действительности мешает женщинам делать карьеру наравне с мужчинами?

Международное кадровое агентство Kelly Services провело исследование (есть у SIA.RU) «Стеклянный потолок: равноправие для женщин не для галочки». Эксперты опросили более 780 российских работников из числа менеджеров среднего и высшего звена о том, чувствуют ли они ограничения, которые не позволяют женщинам продвигаться по карьерной лестнице.

Равные возможности: миф или реальность?

По итогам исследования 75% женщин признались, что чувствуют ограничения в карьере из-за традиционной социальной роли и необходимости уделять больше времени семье (в 2017 году об этом заявило только 63%). Пандемия только обострила проблему загруженности женщин семейными заботами.

Только одна пятая (21%) женщин с таким утверждением не согласна. Мужчины думают ровно наоборот: 66% не видят никаких ограничений для женщин, и только треть (30%) согласны, что женская социальная роль накладывает ограничения на развитие карьеры.

38% опрошенных женщин заявили, что помнят случаи, когда им отказывали в продвижении по службе, отдавая предпочтение кандидату-мужчине. Большая опрошенных мужчин (82%) категорически не согласна с этими высказываниями, и только 15% признались, что когда-то отказывали женщине в карьерном продвижении сознательно.

Оплата труда

Только 36% женщин уверены, что их зарплата соответствует зарплате коллег-мужчин. 44% опрошенных уверены в обратном, еще 20% затрудняются ответить. У мужчин иное видение ситуации: 75% опрошенных считают свой доход соответствующим женщинам на аналогичной позиции, 19% с этим не согласны.

Изменила ли пандемия шансы женщин на развитие карьеры из-за возможности удалённой работы? Почти половина (48%) женщин опрошенных считают, что сочетать работу и дом благодаря удалённой работе стало проще. Почти треть (27%) признались, что пандемия крайне негативно сказалась на их работе. По мнению экспертов Kelly, удалёнка становится плюсом, если жилищные условия позволяют организовать комфортное рабочее место и нет необходимости уделять время детям, в случае обратной картины, удаленка сказывается крайне негативно – матери приходится «разрываться» между работой и детьми.

По мнению респондентов-мужчин, удалённый формат работы положительно сказался на женской карьере (41%). Еще 38% мужчин уверены, что за время пандемии в жизни женщин ничего не изменилось.

Равные возможности

Половина респондентов (55% женщин и 42% мужчин) уверены, что доступ женщин в традиционно мужские профессии помог им получить новые возможности. При этом, примерно одна пятая опрошенных (21% женщин и 23% мужчин), категоричны в своем мнении и считают эти профессии «не женским делом». По мнению экспертов Kelly, сегодня женщины успешно справляются с традиционно «мужскими» профессиями, в том числе на производствах, при условии их автоматизации и внедрения современного оборудования. Это позволяет работодателям расширять пул привлекаемых кандидатов, особенно в дефицитных областях.

Другой важный вопрос гендерной дискриминации, который, к сожалению, не является редкостью в наше время – это sexual harassment. Почти треть 29% женщин и 11% мужчин признались, что сталкивались с домогательствами вышестоящих сотрудников. Половина (50% женщин и 53% мужчин), столкнувшись с такой ситуацией, решались на конфликт или увольнение, другая часть (45% женщин и 37% мужчин) – замалчивали ситуацию и продолжали работать. Интересно, что несмотря на то, что мужчины реже сталкиваются с домогательствами на работе, они чаще женщин используют эту ситуацию для построения карьеры (9% мужчин против 4% женщин).

«Пандемия повысила шансы женщин на развитие карьеры из-за возможности дистанционной работы. По результатам нашего исследования, 48% женщин признались, что сочетать работу и дом стало проще: появилось больше возможностей соблюдать баланс между работой и личной жизнью, уделять время семье. При этом развитие дистанционного формата дает возможность работать в другом городе или даже в другой стране без необходимости делать выбор между семьей и карьерой, связанный с релокацией», – Екатерина Горохова, Управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе.