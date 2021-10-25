Новую детскую поликлинику в Ново-Ленино сдадут к сентябрю следующего года

Строительство детской поликлиники клинической больницы №8 началось в 2015 году, сообщили SIA.RU в администрации области.

Но потребовались дополнительные работы, так как изменились требования к пожарной безопасности. Сейчас готовность поликлиники составляет около 85%. В основном остались пуско-наладочные и отделочные работы.

К новой поликлинике, рассчитанной на 350 посещений в смену, будет прикреплено около 30 тыс. детей, 14 школ, 24 дошкольных учреждения, четыре техникума Ленинского округа. Штат медицинских работников больницы № 8 будет увеличен на 128 единиц.

В объемно-планировочном решении новая поликлиника будет представлять здание, состоящее из блоков переменной этажности (3 – 6 этажей) общей площадью 14 863 кв. м. По проекту здесь предполагается оборудовать помещения для оказания всесторонней медицинской помощи детям. В лечебно-профилактическом отделении будут находиться кабинеты эпидемиолога, педиатрического приема, процедурные и прививочные.