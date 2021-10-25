Новая молочно-товарная ферма открылась в Нукутском районе

Она построена за счет средств областного бюджета в местности Урда Тангуты, рассказали SIA.RU в администрации области.

В церемонии открытия фермы хозяйства ООО «Ак Тай» приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и мэр Нукутского района Сергей Гомбоев.

– Новая ферма – одно из семи базовых хозяйств округа, которое развивается комплексно. Губернатором региона Игорем Кобзевым поставлена задача, чтобы образовательные организации обеспечивались продуктами питания от местных сельхозтоваропроизводителей. В Нукутском районе эта задача выполнена уже на 80 процентов, – отметил Анатолий Прокопьев.

В 2020 ООО «Ак Тай» стал победителем конкурса по получению гранта на строительство и комплектацию молочной фермы на сумму 25 млн рублей. В 2021 году завершено строительство здания, установлено оборудование: доильный зал «Ёлочка», системы навозоудаления, вентиляции, водонагрева, боксы для коров с резиновыми матами, танки-охладители для молока. Современная ферма рассчитана на 200 голов крупного рогатого скота.