Движение ограничат по улице Володарского в Иркутске

Проезд частично заблокируют в районе дома №9 по улице Володарского с 10:00 25 октября до 17:00 1 ноября по правой полосе проезжей части улицы в направлении движения от переулка 8 Марта до улицы Дзержинского, рассказали SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.