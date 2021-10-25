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Движение ограничат по улице Володарского в Иркутске

Проезд частично заблокируют в районе дома №9 по улице Володарского с 10:00 25 октября до 17:00 1 ноября по правой полосе проезжей части улицы в направлении движения от переулка 8 Марта до улицы Дзержинского, рассказали SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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