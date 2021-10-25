En+ Group и администрация Ангарска подписали дорожную карту по строительству школы №39

Производитель алюминия продолжает развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия на основе запросов рабочих советов предприятий, рассказали SIA.RU в компании.

В Ангарске совместно с администрацией Ангарского городского округа была подписана дорожная карта проекта по строительству второго корпуса школы № 39. Инфраструктурный проект является частью программы реорганизации городского пространства в регионах, где работают предприятия En+ Group.

В образовательном учреждении при проектной вместимости 700 школьников в 2020 – 2021 учебном году обучалось 1081 человек. Муниципальному образованию для включения школы в государственные программы по строительству необходимо изготовить проектно-сметную документацию, и компания берет на себя финансирование ее изготовления.

Проект строительства дополнительного корпуса школы в Ангарске был предложен рабочими советами предприятий компании. На территории Ангарского городского округа проживают более 1800 сотрудников компании, чьи дети учатся в городских школах. Также в утвержденных планах рабочих советов – участие в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Ангарске, благоустройство спортивных и детских площадок.

В рамках программы развития социальной инфраструктуры в городах присутствия на основании предложений рабочих советов En+ Group разработан и утвержден перечень социальных проектов по трем направлениям: здравоохранение, благоустройство, образование. Компания берет на себя финансирование разработки проектно-сметной документации, софинансирование, либо трудовое и административное участие в строительстве и модернизации объектов социальной инфраструктуры или благоустройства.

Всего по программе En+ Group предусмотрено участие в создании инфраструктурных объектов в 10 городах – Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Шелехов, Миасс, Нижний Новгород, Дивногорск.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Программа развития регионов уникальна тем, что в формирование перечня объектов муниципально-частного партнерства вовлечен практически каждый работник наших предприятий. Отбору проектов предшествует сбор предложений в рабочих советах, широкое обсуждение в коллективах совместно с региональными и местными властями, а также последующее голосование. В таком случае компания может быть уверена, что средства, вложенные в строительство школ, детских садов и спортивных объектов, послужат улучшению уровня жизни наших сотрудников и их семей. А сотрудники, в свою очередь, будут активно участвовать в изменении городской среды и качества их жизни».

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа:

«Решение инфраструктурных задач – это не только деньги, но и время. Наши партнёры – компания En+ Group, оба этих фактора могут взять на себя. Уже сейчас мы ощущаем поддержку энергетиков в самых различных сферах городской жизни. Думаю, что импульс идёт от основателя компании - от Олега Владимировича Дерипаски. Нечасто встретишь такой напор именно в реализации социальных задач, какой мы видим от En+ Group. Отмечу, что реализация проектов компании идёт очень правильным способом – через рабочие советы, которые знают потребности и приоритеты города».