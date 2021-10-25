Агропромышленная неделя стартует в Иркутске 26 октября

Она пройдет в формате ярмарки на открытой площадке ОАО «Сибэкспоцентр», сообщили SIA.RU в администрации области.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в этом году участниками экспозиции станут 12 районов области, организации агропромышленного комплекса (АПК), фермерские хозяйства. Помимо этого, в выставке участвуют представители Ивановской области, Алтайского края, городов Екатеринбург и Ижевск.

Обширная деловая программа выставки пройдет в формате видеосвязи и включит в себя круглые столы, посвященные актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса. 27 октября начнет работу круглый стол на тему «Техническая и технологическая модернизация АПК». В четверг, 28 октября, пройдут круглые столы, посвященные племенному животноводству. В этот же день состоится презентация дилерского центра Ростсельмаш.

Выставка «Агропромышленная неделя» будет работать четыре дня. На открытой площадке будет организована продажа продукции ведущих сельскохозяйственных организаций области, фермерских хозяйств.