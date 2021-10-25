Титов предложил распространить поддержку не только на бизнес из реестра МСП

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по поддержке бизнеса в период ограничений. По его мнению, помощь нужно оказать не только тем, кто входит в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП), cообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Бизнес-омбудсмен предлагает выдавать пострадавшему бизнесу не из реестра МСП выплаты в размере МРОТ на работника и льготное кредитование. Такую поддержку планирует оказать правительство бизнесу из реестра.

«Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более», – говорится в письме. Господин Титов отмечает, что компании не из реестра МСП составляют существенную часть экономики и им грозит увольнение десятков тысяч сотрудников.