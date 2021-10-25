Еще два новых пункта вакцинации открываются в иркутских ТРЦ

В Иркутске открывают два новых пункта вакцинации – с 25 октября мобильный пункт на площадке торгового центра «Сильвермолл», а с 26 октября пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Mega Home», сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в разных районах Иркутска работают 27 прививочных пунктов. Также поставить вакцину можно в прививочном кабинете в клинике «Эксперт» на улице Кожова. Продолжается вакцинация в мобильных пунктах в Торговом комплексе, ТРЦ «ЯркоМолл», «Юбилейный», МФЦ «Мой бизнес» (для малого и среднего бизнеса). Еще 5 пунктов работает в «Сибэкспоцентре».

Отдельно организована вакцинация студентов областного центра. В вузы выезжают медики городской поликлиники № 11. Прививку можно поставить в Иркутском госуниверситете, ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ, а также в профессорской клинике ИГМУ.

По данным министерства здравоохранения Приангарья, полную вакцинацию от коронавируса прошли 36,28 % иркутян. Это около 200 тысяч человек. Темпы вакцинации в Иркутске существенно выше, чем в целом по региону, где полный курс прошли 581 тыс. человек, это 24,5% населения области.