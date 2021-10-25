Ремонт улицы Дальневосточной в Иркутске планируют завершить в начале ноября

Асфальтирование проезжей части на улице Дальневосточной в Иркутске завершено. Сейчас ведется обустройство тротуаров и благоустройство прилегающих территорий, сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

– На улице уложено двухслойное покрытие, в основании которого использовано прочное армирующее геотекстильное полотно. Также здесь проведена ревизия системы отвода воды со стороны бульвара Постышева. Для полного завершения работ потребуется еще неделя при условии благоприятной погоды, – отметил Сергей Чертков.

Проект ремонта Дальневосточной был разработан совместно с жителями Октябрьского округа и с привлечением городской общественности, сообщает мэрия. Акцент был сделан на создание комфортной среды для пешеходов. Проезжая часть отнесена в сторону от жилой застройки, а освободившееся пространство отдано для дополнительных парковочных мест.

По словам главы отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Григория Скарченко, после ремонта на улице существенно повысилась безопасность дорожного движения.

– Мы видим, что профиль дороги сделан таким образом, чтобы водители не могли набрать слишком высокую скорость, потенциально спровоцировав ДТП. Вдоль проезжей части появились тротуары достаточной ширины. Отдельно можно отметить установку ярких светодиодных фонарей на столбах черного цвета. Это современное решение, которое уже широко используется в крупных городах, – подчеркнул Григорий Скарченко.