Кобзев: 97,5% госпитализированных в ковидный госпиталь не были привиты

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что большая часть госпитализированных пациентов в ковидный госпиталь в Иркутской областной больнице не были вакцинированы.

– Об эффективности вакцины может сказать медицинская статистика. Вот один очень показательный пример. Наша областная больница – из всех госпитализированных пациентов с короновирусной инфекцией – 97,5 процентов не были вакцинированы и только 2,5 процента с вакциной, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что для тех, у кого есть медицинские противопоказания, минздрав региона разработал единую форму справки.



На 25 октября в Иркутской области полный курс вакцинации прошли 581 тыс. тыс. человек, это 24,5%. В Иркутске вакцинированы около 200 тысяч человек, это 36,2% населения областного центра.