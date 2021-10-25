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Кобзев: 97,5% госпитализированных в ковидный госпиталь не были привиты

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что большая часть госпитализированных пациентов в ковидный госпиталь в Иркутской областной больнице не были вакцинированы.

– Об эффективности вакцины может сказать медицинская статистика. Вот один очень показательный пример. Наша областная больница – из всех госпитализированных пациентов с короновирусной инфекцией – 97,5 процентов не были вакцинированы и только 2,5 процента с вакциной, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что для тех, у кого есть медицинские противопоказания, минздрав региона разработал единую форму справки.

На 25 октября в Иркутской области полный курс вакцинации прошли 581 тыс. тыс. человек, это 24,5%. В Иркутске вакцинированы около 200 тысяч человек, это 36,2% населения областного центра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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