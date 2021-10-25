Сеть приютов для бездомных животных будет создана в Приангарье

В Приангарье проводится конкурс по предоставлению субсидий в виде грантов на создание приютов для содержания животных без владельцев. Всего на эти цели в этом году предусмотрено 19 млн рублей.

Участие в конкурсе могут принять социально-ориентированные некоммерческие организации. Такая мера поддержки действует в регионе впервые, сообщает пресс-служба областной администрации.

Победители получают гранты на приобретение модульных зданий, строительство вольеров, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта и прицепов для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания животных.

– Развитие системы приютов, принадлежащих некоммерческим организациям, позволит решить острые проблемы, связанные с обращениями граждан по отлову безнадзорных животных, с сохранением благополучной эпизоотической обстановкой по бешенству плотоядных животных, с появлением нежелательного потомства у бесхозяйных животных, а также снять вопросы со стороны общественных организаций, сказал Сергей Шевченко.