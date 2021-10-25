Иркутянин взял 5 кредитов на 9 млн рублей и отдал их мошенникам

58-летний иркутянин стал жертвой мошенников, которые убедили его взять в банках пять кредитов на сумму более девяти миллионов рублей.

Было установлено, что на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, будто злоумышленники подали заявки на кредит в различные банки на его имя и для их отмены необходимо продублировать заявки путём личного прихода в банк и взятия кредита на определенную сумму, после чего на зарезервированный счёт перевести данные денежные средств.

В дальнейшем собеседница сообщила, что с заявителем свяжется работник правоохранительных органов. Позже ему на телефон с подменного номера, дублирующего настоящий телефонный номер одного из подразделений органов внутренних дел областного центра, позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и рассказал, будто данные клиентов финансовой организации могли попасть к злоумышленникам, а затем попросил потерпевшего помочь поймать преступников. Для этого он убедил иркутянина следовать инструкциям работника банка. По указанию неизвестной потерпевший в течение недели оформил в финансовой организации 5 кредитов в размере более 9 миллионов рублей, а потом через терминал перевел эти средства на якобы зарезервированный счет. Размышляя о произошедшем потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.