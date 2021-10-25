Главврач больницы в Иркутске предложил непривитым гражданам умирать дома

Умирать дома предложил гражданам, непривитым от коронавируса, главврач Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска Владимир Новожилов 25 октября в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», который он проводил вместе с врачом-педиатром отделения патологии новорожденных Юлией Ливадаровой. Врачи отвечали в прямом эфире на вопросы граждан о вакцинации от коронавируса. Одна из антипрививочниц заявила, что прививка является личным делом каждого.

– Не соглашусь с вами. Да, личное дело, но тогда не занимайте место в госпиталях. Если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома, – заявил Новожилов.

Врач возмутился тем, что система здравоохранения просит население привиться, но люди не слушают и, когда заболевают, обращаются за помощью.