Проект закона об областном бюджете на 2022-2024 годы внесен в ЗС губернатором Приангарья

Законопроектом предлагается установить доходы областного бюджета на следующий год в объеме 202,6 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые – 163,4 млрд рублей), на 2023 год – 204,4 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые -169 млрд рублей), на 2024 год – 214,8 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые -177,9 млрд рублей). Прогноз доходной части бюджета осуществлен на основании базового варианта социально-экономического развития региона.

В собственных доходах областного бюджета больше половины занимают «бюджетообразующие» налоги: налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые в очередном году составят 65,9 млрд рублей и 47,6 млрд рублей соответственно.

Объем прогнозируемых безвозмездных поступлений из федерального бюджета запланирован в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов и составит в 2022 году 36,2 млрд рублей, 2023 году - 35,4 млрд рублей, 2024 году - 36, 9 млрд рублей.

Расходная часть бюджета планируется на 2022 год в размере 211,3 млрд рублей, на 2023 год - 210,5 млрд рублей, на 2024 год - 215,9 млрд рублей.

В предстоящем трехлетнем цикле одной из ключевых задач остается достижение национальных целей и стратегических задач, определенных Указами Президентом Российской Федерации. На реализацию 39 региональных проектов, встроенных в 21 государственную программу, в бюджете на 2022-2024 годы за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрено порядка 78 млрд рублей.

Областной бюджет сохранит свою социальную направленность. В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы: в 2022 году – 69,3% от общего объема расходов (146,4 млрд рублей), в 2023 году – 70,1% (147,5 млрд рублей), в 2024 году – 68,8 % (148,5 млрд рублей).

В законопроекте предусмотрены средства на поддержку регионального сектора экономики: сельское, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.

Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности составит в следующем году составит более 18 млрд рублей.

В местные бюджеты в 2022 году планируется направить порядка 77 млрд рублей. Финансовую поддержку городских и сельских поселений планируется осуществлять через предоставление муниципальным районам субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме почти 3,5 млрд рублей ежегодно.

Сохранится в предстоящем трехлетнем периоде и такой вид поддержки муниципальных образований, как премирование за прирост собственных доходов.

Законопроект сформирован с учетом ограничений по размеру дефицита и уровню государственного долга, установленных для Иркутской области федеральным центром. Верхний предел государственного долга на 1 января 2023 года планируется в объеме 48 млрд рублей.