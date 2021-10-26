Пункт вакцинации открыли в иркутском ТРЦ Mega Home

Он располагается в павильоне №26 по адресу Сергеева, 3Б/1, рассказали SIA.RU в администрации области.

Кроме того, привиться от коронавируса можно в:

Иркутском «Сибэкспоцентре»,

ТРЦ «Юбилейный»,

ТРЦ «ЯркоМолл»,

МФЦ «Мой бизнес»,

клинике «Эксперт».

Студенты могут сделать прививку в учебных заведениях:

ИрГУПС,

БГУ,

Профессорская клиника ИГМУ,

НИИрНИТУ,

ИГУ.

Всего сформировано 124 мобильных бригады для работы в пунктах вакцинации.

На 25 октября в Иркутской области первым компонентом вакцинировано 710 411 человек, вторым – 581 712 человек.