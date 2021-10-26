Пункт вакцинации открыли в иркутском ТРЦ Mega Home

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26 октября 2021
Он располагается в павильоне №26 по адресу Сергеева, 3Б/1, рассказали SIA.RU в администрации области.
Кроме того, привиться от коронавируса можно в:
- Иркутском «Сибэкспоцентре»,
- ТРЦ «Юбилейный»,
- ТРЦ «ЯркоМолл»,
- МФЦ «Мой бизнес»,
- клинике «Эксперт».
Студенты могут сделать прививку в учебных заведениях:
- ИрГУПС,
- БГУ,
- Профессорская клиника ИГМУ,
- НИИрНИТУ,
- ИГУ.
Всего сформировано 124 мобильных бригады для работы в пунктах вакцинации.
На 25 октября в Иркутской области первым компонентом вакцинировано 710 411 человек, вторым – 581 712 человек.