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Пункт вакцинации открыли в иркутском ТРЦ Mega Home

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Он располагается в павильоне №26 по адресу Сергеева, 3Б/1, рассказали SIA.RU в администрации области.

Кроме того, привиться от коронавируса можно в:

  • Иркутском «Сибэкспоцентре»,
  • ТРЦ «Юбилейный»,
  • ТРЦ «ЯркоМолл»,
  • МФЦ «Мой бизнес»,
  • клинике «Эксперт».

Студенты могут сделать прививку в учебных заведениях:

  • ИрГУПС,
  • БГУ,
  • Профессорская клиника ИГМУ,
  • НИИрНИТУ,
  • ИГУ.

Всего сформировано 124 мобильных бригады для работы в пунктах вакцинации.

На 25 октября в Иркутской области первым компонентом вакцинировано 710 411 человек, вторым – 581 712 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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