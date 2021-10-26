Электронные квитанции получают 376 000 клиентов «Иркутской энергосбытовой компании»

На 35 тысяч с начала года выросло число клиентов, которые выбрали способ получения единого платежного документа на электронную почту, рассказали SIA.RU в «Иркутской энергосбытовой компании».

Услуга рассылки документов на оплату коммунальных услуг набирает популярность и растет ежемесячно. Таким образом, сегодня онлайн-квитанции на оплату услуг ЖКХ получают 376 738 клиентов компании.

С января 2021 года «Иркутская энергосбытовая компания» увеличила число электронных платежных документов на 10%. Квитанции в электронном варианте с каждым днем становятся всё более популярными. Активнее всего выбирают платёжные документы в онлайн формате иркутяне, на втором месте жители Ангарска и на третьем братчане.

Электронная квитанция – это удобный способ получать счет на оплату без сбоев в начале каждого месяца, независимо от того, где географически находится клиент. Кроме того, таким образом каждый житель Иркутской области может внести свой небольшой вклад в сохранение зеленых легких планеты, ведь электронный документ – это экологично.

Настроить получение квитанции в онлайн-формате можно в личном кабинете​ на сайте компании.

В настройках пользователю необходимо проверить адрес электронной почты, а после надо нажать галочку​ в соответствующей строке: «Способ получения счета на оплату» – «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

Андрей Харитонов, директор Иркутскэнергосбыт: «Получение квитанци в электронном варианте – одна из многих услуг, которую сегодня клиенты компании могут получать дистанционно, без посещения офиса. Это особенно актуально, учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся из-за распространения коронавирусной инфекции. Нам приятно, что многие клиенты компании по достоинству оценили эту услугу».